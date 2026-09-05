В США гражданина Грузии обвинили в отмывании денег по делу о медицинской афере на $1,3 млрд

05.09.2026 18:22





В США предъявили заочные обвинения 33-летнему гражданину Грузии Эрекле Гугава за участие в крупнейшей в истории страны афере в сфере здравоохранения. По данным следствия, он помогал базирующемуся в России международному синдикату отмывать сотни миллионов, выведенные через фиктивные медицинские счета.



Расследование дела, проводимое Минюстом США, получило кодовое название «Золотая лихорадка».



Согласно прокуратуре, в феврале 2025 года Гугава стал единственным владельцем и распорядителем счетов компании ND Medical Solutions (Пенсильвания), поставляющей медицинское оборудование длительного пользования.



Всего за пять месяцев работы фирма направила госпрограмме Medicare и частным страховщикам фиктивных заявок на $1,3 млрд. Страховые компании успели перечислить на счета компании около $6,5 млн, прежде чем аферу пресекли.

Предполагается, что Гугава принимал чеки от легальных страховых гигантов и оперативно переводил средства на зарубежные банковские счета организаторов схемы. Так как платежи поступали от авторитетных структур (включая государственные), банки долго не воспринимали транзакции как подозрительные.



Для обоснования счетов мошенники массово использовали украденные персональные данные пожилых людей и граждан с инвалидностью из Новой Англии — одного из самых богатых и экономически благополучных регионов США.



Схема начала рушиться, когда пенсионеры стали получать от страховых отчеты о якобы доставленных им специализированных тренажерах и инвалидных колясках. На самом деле граждане ничего не получали, никогда не посещали указанных в документах врачей и не слышали о компании ND Medical.



Гугава находился в США нелегально. Он спешно покинул страну еще в июле 2025 года, сразу после завершения основной фазы махинаций.

За сговор с целью отмывания денег гражданину Грузии грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, до трех лет надзора после освобождения и штраф до $500 тыс. либо в размере, вдвое превышающем сумму отмытых средств, — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.



На данный момент Гугава объявлен в розыск. Власти США подчеркивают, что расследование в отношении других участников транснациональной сети продолжается.



Источник: Новости - Грузия

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