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Из Грузии в Казахстан экстрадировали обвиняемого в афере на $1,5 млн


05.09.2026   18:33


Грузия экстрадировала на родину гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске за крупное финансовое преступление. Об этом сообщает Генпрокуратура Республики Казахстан.

По данным следствия, в конце 2023 года фигурант провернул в Алматы аферу с коммерческой недвижимостью: под предлогом продажи привлекательного объекта он обманным путем завладел деньгами покупателя в размере $1,5 млн, после чего перестал выходить на связь и покинул страну.

Казахстанские правоохранители объявили злоумышленника в международный розыск по линии Интерпола. В декабре прошлого года его удалось отследить и задержать на территории Грузии.

После прохождения всех формальных процедур беглеца под конвоем доставили на родину и поместили в следственный изолятор. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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