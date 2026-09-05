Из Грузии в Казахстан экстрадировали обвиняемого в афере на $1,5 млн

05.09.2026 18:33





Грузия экстрадировала на родину гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске за крупное финансовое преступление. Об этом сообщает Генпрокуратура Республики Казахстан.



По данным следствия, в конце 2023 года фигурант провернул в Алматы аферу с коммерческой недвижимостью: под предлогом продажи привлекательного объекта он обманным путем завладел деньгами покупателя в размере $1,5 млн, после чего перестал выходить на связь и покинул страну.



Казахстанские правоохранители объявили злоумышленника в международный розыск по линии Интерпола. В декабре прошлого года его удалось отследить и задержать на территории Грузии.



После прохождения всех формальных процедур беглеца под конвоем доставили на родину и поместили в следственный изолятор. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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