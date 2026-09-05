|
|
|
Из Грузии в Казахстан экстрадировали обвиняемого в афере на $1,5 млн
05.09.2026 18:33
Грузия экстрадировала на родину гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске за крупное финансовое преступление. Об этом сообщает Генпрокуратура Республики Казахстан.
По данным следствия, в конце 2023 года фигурант провернул в Алматы аферу с коммерческой недвижимостью: под предлогом продажи привлекательного объекта он обманным путем завладел деньгами покупателя в размере $1,5 млн, после чего перестал выходить на связь и покинул страну.
Казахстанские правоохранители объявили злоумышленника в международный розыск по линии Интерпола. В декабре прошлого года его удалось отследить и задержать на территории Грузии.
После прохождения всех формальных процедур беглеца под конвоем доставили на родину и поместили в следственный изолятор. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна