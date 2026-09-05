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Малая авиация может внести особый вклад в экономический рост отдельных регионов - Министр экономики
05.09.2026 22:03
«Для нас важна и малая авиация, поскольку она объединяет частные полеты, авиационный спорт, авиатуризм и профессиональную подготовку. Грузия обладает огромным потенциалом в этом направлении», – заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили во время своего выступления на церемонии открытия «Авиационного поселка Амбассадор» в Качрети.
По словам Мариам Квривишвили, развитие малой авиации также важно с точки зрения привлечения в Грузию большего числа иностранных частных пилотов и любителей авиации, которые путешествуют, останавливаются в разных регионах и пользуются местными услугами. По мнению министра, развитие малой авиации важно с точки зрения экономического роста отдельных регионов.
Министр экономики поблагодарила авторов и инвесторов проекта, а также представителей ведомств, участвующих в процессе реализации проекта.
По её словам, общий объем инвестиций в проект составляет 15 миллионов долларов США, а значительную поддержку проекту оказывает Корпорация экономического развития Грузии. В результате реализации проекта уже создано 47 новых рабочих мест.
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