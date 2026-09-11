Алекс Рауфоглу: За первые восемь месяцев 2026 года российская сырая нефть составила 100% импорта сырой нефти в Грузию

11.09.2026 11:46





За первые восемь месяцев 2026 года российская сырая нефть составила 100% импорта сырой нефти в Грузию и 99,8% - в Сирию, - информацию в соцсети распространяет журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу, ссылаясь на данные правительства Украины.



Согласно данным правительства Украины, за восемь месяцев текущего года из России в Грузию было импортировано 4,6 млн баррелей сырой нефти, что составляет 100% сырой нефти, импортированной в Грузию со всего мира.



По доле импортированной из России сырой нефти второе место занимает Сирия, где за восемь месяцев этот показатель составил 13,5 млн баррелей.



В Венгрию и Словакию за первые семь месяцев 2026 года из России поступило 11,7 млн баррелей нефти. В случае Венгрии доля импортированной российской сырой нефти составляет 93%, а в Словакии - 65%.



Кроме того, согласно данным правительства Украины, Китай импортировал из России 585 млн баррелей сырой нефти, а Индия - 453 млн баррелей.





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