Звезда NBA будет играть в Грузии

11.09.2026 13:09





Новость, которую кулуарно обсуждали несколько дней в спортивных кругах, стала реальностью. Легендарный игрок NBA Дуайт Ховард переходит в тбилисский клуб.



Член Зала славы, 40‑летний центровой будет выступать за столичный «Блэк Фортресс».



Ховард объявил о переходе в социальных сетях, а клуб подтвердил подписание контракта. Детали соглашения, срок контракта и турниры, в которых американец будет играть за команду, пока не раскрываются.



Американец является чемпионом NBA 2020 года. 8 раз подряд участвовал в Матче всех звёзд, пять раз подряд избирался в первую символическую сборную и четыре раза подряд — в сборную звёзд защиты. В 2009, 2010 и 2011 годах был признан лучшим оборонительным игроком NBA.





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