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Папуашвили: Радикальная оппозиция в полной фрустрации, больше не могут получать финансирование извне


11.09.2026   13:37


Радикальная оппозиция в полной фрустрации, больше не могут получать финансирование и поддержку извне, в том числе политическую, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в связи с ситуацией внутри оппозиции.

Как заявил Шалва Папуашвили журналистам, «грузинский народ отвернулся от оппозиции, и теперь они проявляют свой истинный характер».

«Если все были подкуплены, то кто же проиграл на выборах 2024 года, пусть это нам объяснят. Идёт очень хороший процесс, и мы его болельщики. Ещё раз скажу, что «из ядовитого семени добрый плод не вырастет». Именно этот плод мы сегодня и наблюдаем после того, как радикальная оппозиция оказалась в полной фрустрации: они больше не могут получать финансирование извне, больше не получают той поддержки, в том числе политической, которую получали до сих пор. Грузинский народ отвернулся от них, в том числе отвернулись их сторонники. Результатом фрустрации является то, когда они проявляют уже свой истинный характер. То, что вы сейчас наблюдаете, грузинский народ, посмотри: вот это та группа, которая называет себя «проевропейской». В их представлении это Европа, то, что вы сейчас наблюдаете. Эта грязь это та Европа, которую эти люди нам предлагают», - заявил Папуашвили.


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