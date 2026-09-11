Папуашвили: Партии, которые внесены в иск – антиконституционные

11.09.2026 14:21





»Если партия является антиконституционной, ей нечего делать в политическом пространстве. Это предусматривает и наша Конституция», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, у Конституционного суда есть девять месяцев, чтобы рассмотреть иск и подготовиться.



«У Конституционного суда есть установленные сроки рассмотрения иска. Мы ожидаем, что суд назначит соответствующие процессы в предусмотренные сроки. Это прецедентное дело, и понятно, что суду необходимо определённое время, чтобы ознакомиться с иском и подготовиться. Законодательством установлен девятимесячный срок. Наш иск обоснован. Партии, которые указаны в этом иске, являются антиконституционными. Мы уверены, что сможем убедить Конституционный суд в обоснованности этих аргументов.



Что касается содержания иска, разве могут возникнуть какие-либо сомнения в том, что эти партии являются неконституционными? Правительство Германии заявило, что должно обратиться в Конституционный суд, чтобы запретить АдГ («Альтернативу для Германии»). Эта партия победила в одной из федеральных земель и сегодня занимает первое место в Германии по числу сторонников. Речь идёт о запрете этой партии, несмотря на то, что сама партия ничего не совершила и никогда не была у власти. Её хотят запретить лишь потому, что, возможно, она что-то совершит, и кому-то не нравятся заявления тех или иных её представителей.



В нашем случае речь идёт о партиях, которые находились у власти. Эти люди создали в стране систему пыток, без боя оставили территории и создали систему рэкета. Саакашвили и Гварамия — одни и те же лица. В Украине запретили более 20 партий, в Молдове — три партии. Когда мы слышим голоса критиков, в том числе из Брюсселя, о том, как можно запретить партию, — очень даже можно. Если партия является антиконституционной, ей нечего делать в политическом пространстве. Это предусматривает и наша Конституция», — заявил Папуашвили.







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