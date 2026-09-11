С 11 по 14 сентября в Тбилиси пройдет Red Bull Soapbox Race - вводятся ограничения на передвижение

11.09.2026 14:27





В связи с проведением международного мероприятия (соревнования Red Bull Soapbox Race) в период с 11 по 14 сентября на площади Европы и прилегающих улицах поэтапно будет ограничиваться движение транспорта.



По информации мэрии Тбилиси, на первом этапе с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября временно будет ограничено движение транспорта на Винном подъёме и улице Дуту Мегрели. Кроме того, на Месхетском мосту в направлении площади Европы будут ограничены две полосы движения, а на площади Европы — одна крайняя полоса до начала набережной Ноэ Жордания.



На втором этапе, с 22:00 12 сентября до 03:00 14 сентября, автомобильное движение будет полностью ограничено на площади Европы, Мехетском мосту, Винном подъёме, улице Дуту Мегрели и на участке набережной Ноэ Жордания, соединяющем её с площадью Европы.



Транспортные средства смогут двигаться от площади Вахтанга Горгасали по улице Коте Абхази. На правом берегу Куры автомобили от улицы Горгасали смогут двигаться как в направлении набережной имени Звиада Гамсахурдия, так и от площади Горгасали в направлении улицы Коте Абхази, а также от улицы Туманяна в направлении улицы Горгасали.



Для части общественного транспорта, которая проходит через площадь Европы, будет изменено направление движения. В частности, муниципальные автобусы №102, №301, №310, №331, №345 и маршрутки №550 и №580, которые следуют от улицы Горгасали в направлении моста Бараташвили и улицы Бараташвили через Мехетский мост, площадь Европы и набережную имени Ноэ Жордания, от улицы Горгасали будут выходить на улицу Коте Абхази и с площади Свободы продолжат движение в направлении улицы Бараташвили, после чего будут следовать по установленному маршруту.



Что касается маршрута №333, автобус при движении в направлении проспекта Царицы Кетеван с улицы Коста Хетагурова больше не будет заезжать на площадь Европы и проследует в направлении моста Бараташвили, развернётся на улице Бараташвили и через мост вновь выйдет на Бараташвилисский подъём, после чего продолжит движение по установленному маршруту.







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