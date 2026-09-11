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Численность живорожденных в январе-июне 2026 года составила 17 509 детей


11.09.2026   14:05


По информации Национальной службы статистики Грузии, численность живорождённых в Грузии в январе–июне 2026 года составила 17 509 детей. За тот же период в стране умерли 22 224 человека.

Как говорится в распространённой «Грузстатом» информации, в первом полугодии 2026 года естественный прирост (разница между числом живорождённых и умерших) составил -4 715 человек. Положительный показатель естественного прироста зафиксирован в Тбилиси (424) и Автономной республике Аджария (330).

По их же данным, за первые 6 месяцев 2026 года зарегистрировано 10 006 случаев заключения брака и 6 095 разводов.


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