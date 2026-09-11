Арчил Гордуладзе: Если верить Марте Кос, все члены ЕС прекращают отношения с США

11.09.2026 13:58





К сожалению, в руководящем звене Евросоюза есть люди, которые целенаправленно разрушают Евросоюз, его основы, идут против интересов ЕС, - заявил журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, откликаясь на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что «страны-кандидаты для вступления в Европейский союз должны разорвать связи с движением Дональда Трампа MAGA».



«Если верить Марте Кос, все члены Евросоюза прекращают отношения с Соединёнными Штатами. А какая ещё логика в том, чтобы запрещать странам-кандидатам отношения с действующей администрацией США, если страны- члены ЕС продолжают эти отношения?! Это заявление для того, чтобы подчеркнуть, что со стороны Марты Кос нет уважения суверенитета других стран. Евробюрократы говорят, что в случае вступления в Евросоюз страны-кандидаты не будут иметь права подать голос. Ещё до того, как они станут членами ЕС, им ставят условия, что они, оказывается, не должны проводить независимую внешнюю политику. Это ещё одно подтверждение позиции действующей администрации США о том, что, к сожалению, Евросоюз стоит на грани цивилизационной пропасти.



К сожалению, в руководящем звене Евросоюза есть люди, которые целенаправленно разрушают Евросоюз, его основы, идут против интересов ЕС. Это отвечает интересам тех сил, целью которых является ослабление стран, объединений и, соответственно, усиление их влияния на эти страны и объединения. Будь то Кос или Каллас, они являются проводниками этих интересов. Именно с этой точки зрения следует рассматривать нападки на нашу страну, которая так стойко выступает против всяческой дезинформации и нападок на Грузию», - заявил Гордуладзе.







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