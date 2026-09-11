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В Аджарии выявили 265 случаев незаконного использования лесных ресурсов


11.09.2026   13:23


С января по август 2026 года в Аджарии зафиксировали 265 нарушений, связанных с незаконным использованием лесов.

Из них:

- 212 случаев — незаконная заготовка и перевозка древесины
- 53 случая — нарушения технических регламентов и незаконная деятельность лесопильных предприятий

Кроме того, за этот же период в регионе выявили 9 нелегальных лесопилок.


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