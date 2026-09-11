В Аджарии выявили 265 случаев незаконного использования лесных ресурсов

11.09.2026 13:23





С января по август 2026 года в Аджарии зафиксировали 265 нарушений, связанных с незаконным использованием лесов.



Из них:



- 212 случаев — незаконная заготовка и перевозка древесины

- 53 случая — нарушения технических регламентов и незаконная деятельность лесопильных предприятий



Кроме того, за этот же период в регионе выявили 9 нелегальных лесопилок.





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