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В Аджарии выявили 265 случаев незаконного использования лесных ресурсов
11.09.2026 13:23
С января по август 2026 года в Аджарии зафиксировали 265 нарушений, связанных с незаконным использованием лесов.
Из них:
- 212 случаев — незаконная заготовка и перевозка древесины
- 53 случая — нарушения технических регламентов и незаконная деятельность лесопильных предприятий
Кроме того, за этот же период в регионе выявили 9 нелегальных лесопилок.
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