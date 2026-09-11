Епископ Гиорги Джамделиани вступился за активиста, которого судят из-за оскорблений Симоньян и Соловьёва

11.09.2026 13:18





Епископ Марнеули и Худжаби Гиорги Джамделиани резко высказался в адрес Маргариты Симоньян после её слов о грузинах и царе Иракли II.



«Этой безродной Симоньян хочу сказать: ещё никто никогда не слышал, чтобы царь Иракли стоял «на коленях» перед какой-либо страной, в том числе перед Россией.



Зато мы прекрасно знаем исторический факт: как направленный из России в Грузию «на помощь» генерал Тотлебен предал грузин в Аспиндзской битве и вместо помощи задумал захватить столицу. За это светлой памяти царь Иракли заставил его убраться отсюда, поджав хвост.



P.S. В Грузии человек не должен подвергаться наказанию за то, что ответил на оскорбление наших предков», — написал епископ в соцсетях.



Накануне гражданский активист Торнике Размадзе заявил, что его вызывают в суд из-за оскорбительных высказываний в адрес Маргариты Симоньян и Владимира Соловьёва.



По словам Размадзе, МВД возбудило в отношении него дело после того, как он в грубой форме ответил на видео российских пропагандистов, где звучали заявления о том, что грузины якобы ещё будут «на коленях» просить Россию о покровительстве.



Теперь активисту, по его словам, грозит штраф или административный арест.





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