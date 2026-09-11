Минсельхоз: Вместо субсидирования нестандартных яблок поддержка направляется на создание современных садов

11.09.2026 19:35





С 2026 года государство больше не будет продолжать субсидирование закупки нестандартных яблок. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



По информации министерства сельского хозяйства, продолжение программы не соответствует целям долгосрочного развития отрасли и может косвенно способствовать сохранению производства продукции низкого качества.



По данным министерства, вместо субсидирования нестандартных яблок государственная поддержка направляется на создание современных садов и производство качественной продукции.



«Одной из важных предпосылок этого изменения является увеличение площадей интенсивных садов. В рамках программы «Посади будущее» в Грузии интенсивные яблоневые сады были заложены примерно на 2,6 тыс. гектаров.



Завершение субсидирования не означает прекращения приема нестандартных яблок. На встрече с компаниями — производителями яблочного концентрата, состоявшейся 1 сентября 2026 года, было подтверждено, что компании готовы принимать и перерабатывать нестандартные яблоки. Закупочная цена будет определяться в соответствии с ситуацией на рынке», — говорится в сообщении.







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