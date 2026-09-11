Спикер парламента Грузии объяснил падение рождаемости ростом доходов населения

11.09.2026 18:32





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что демографический кризис и падение рождаемости в стране стали результатом экономического процветания и роста благосостояния граждан.



Отвечая на вопросы журналистов о том, что финансовые трудности и рост цен препятствуют созданию семей, Папуашвили заявил, что «дело обстоит ровно наоборот». По его мнению, между экономическим развитием и рождаемостью существует прямая обратная зависимость: люди выбирают карьеру вместо детей.



«К сожалению, существует прямая корреляция между ростом благосостояния и падением рождаемости. Чем больше будет расти экономическое благополучие, тем сильнее будут демографические вызовы… С ростом благополучия семьи воздерживаются от детей, так как заняты карьерой. То, что раньше было спонтанным и эмоциональным решением — иметь много детей, — сегодня переходит в область рационального. А при рациональном подходе люди расставляют приоритеты иначе», — заявил Папуашвили.



Говоря о мерах поддержки рождаемости, Папуашвили напомнил, что сегодня в стране родители не платят за государственные детсады, а также за обучение в школах и госвузах. Отдельно он отметил инициативу покойного Католикоса-Патриарха Илии II, который крестил третьих и последующих детей.



По данным Национальной службы статистики (Сакстат), за первые 6 месяцев 2026 года в Грузии родилось 17 509 детей (на 210 меньше, чем годом ранее), а умерло 22 224 человека. Естественная убыль населения составила 4 715 человек.



Грузия фиксирует отрицательный естественный прирост с 2020 года. Всего за 2020-2025 годы смертность превысила рождаемость на 38 852 человека.



Источник: Новости - Грузия

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