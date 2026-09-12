МВД Грузии распространяет заявления в связи с делом о утонувшей в море молодой женщины

12.09.2026 15:25





Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление по делу об обнаружении в море в Батуми тела молодой женщины Кесо Деканосидзе.



Как поясняют в ведомстве, следствие устанавливает, что речь идёт о самоубийстве.



МВД также публикует видеодоказательство.



«Хотим предоставить общественности подробную информацию об обстоятельствах, установленных в результате комплексно проведённых соответствующих процессуальных и следственных действий по уголовному делу, расследуемому в связи со смертью Кесо Деканосидзе.



В рамках расследования, начатого по факту смерти Кесо Деканосидзе в Департаменте полиции Аджарии Министерства внутренних дел по статье 115 Уголовного кодекса, были проведены десятки процессуальных и следственных действий, допрошены многочисленные свидетели, а также обработаны и проанализированы записи камер видеонаблюдения, отражающие траекторию передвижения Кесо Деканосидзе после прибытия в Батуми и в направлении морского побережья. На основании совокупности указанных доказательств на данном этапе подтверждён факт самоубийства.



29 августа текущего года Кесо Деканосидзе ехала поездом Тбилиси — Батуми. Из записей камер видеонаблюдения следует, что 29 августа в 20:57 Кесо Деканосидзе выходит из вагона поезда на территории пассажирского железнодорожного вокзала Батуми, в 21:00 выходит из здания и на общественном транспорте одна направляется в сторону центра Батуми.



В 21:34 Кесо Деканосидзе выходит из общественного транспорта на остановке возле канатной дороги в Батуми, после чего сначала по улице Якова Гогебашвили, а затем по улице Эгнате Ниношвили направляется к центральному входу в Батумский бульвар, после чего также в одиночку продолжает движение в сторону морского побережья, в районе так называемого моста Пир-Батуми. Перед выходом к морскому побережью она приобрела зажигалку в киоске, расположенном на прогулочной полосе бульвара.



Из показаний очевидцев устанавливается, что, прибыв в район указанного моста, к морскому берегу, Кесо Деканосидзе зажгла церковную свечу, оставила личные вещи и одежду на берегу, после чего вошла в море, однако, когда она не вернулась, очевидцы сообщили об этом в Центр управления общественной безопасностью — 112.



Сразу после получения сообщения на место прибыли соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, в том числе пожарные-спасатели, которые с соответствующим оборудованием приступили к поисковым мероприятиям. В результате интенсивных поисковых мероприятий 31 августа текущего года пожарные-спасатели обнаружили тело Кесо Деканосидзе в море на территории Кобулети. На теле погибшей каких-либо следов насилия обнаружено не было.



По делу продолжается расследование по статье 115 Уголовного кодекса», — говорится в заявлении.





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