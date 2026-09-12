В Грузии задержаны 59 нелегальных мигрантов

12.09.2026 12:34





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальные меры по контролю за миграцией по всей стране.



В результате комплексных мероприятий были задержаны 59 нелегальных иммигрантов, в том числе граждане Кении, Турции, России, Индии, Египта, Ганы, Эфиопии, Узбекистана, Филиппин, Судана, Камеруна, Китая и Азербайджана.



В рамках специальных мер по контролю за миграцией сотрудники департамента проверяли конкретные места и объекты различного назначения с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



Установлено, что задержанные находятся в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные находятся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их высылке из страны.



Следует отметить, что с момента принятия законодательных поправок сотрудники Департамента миграции провели 160 специальных мероприятий по контролю за миграцией, в результате которых было проверено в общей сложности 18 000 иностранных граждан, а 1000 выявленных в ходе этих мероприятий нелегальных мигрантов уже высланы из Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





