Сегодня суд примет решение об избрании меры пресечения в отношении Георгия Барамидзе

12.09.2026 12:17





Сегодня состоится судебное заседание по делу одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе, задержанного по обвинению в государственной измене, в частности, в саботаже.



Заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об избрании ему меры пресечения, состоится в Тбилисском городском суде в 13:30.



Сторона обвинения потребует избрать в отношении задержанного политика наиболее строгую меру пресечения — заключение под стражу, тогда как, по заявлению стороны защиты, ходатайство обвинения не должно быть удовлетворено.



Напомним, что один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе был задержан по обвинению в государственной измене, в частности, в саботаже. Дело касается заявления Барамидзе о войне в Абхазии. В частности, он заявил, что «на начальном этапе вооружённого конфликта в Абхазии 1992–1993 годов представители грузинских вооружённых сил не брали пленных и расстреливали их на месте».



По информации прокуратуры, его заявление нанесло ущерб репутации Сил обороны Грузии, было подорвано достоинство и честь ветеранов — участников войны в Абхазии и погибших военнослужащих. Вместе с тем действия Георгия Барамидзе создали угрозу процессу примирения и восстановления доверия с населением, пострадавшим от конфликта, нанесли ущерб мирной и деоккупационной политике Грузии и препятствовали нормальному функционированию государственных учреждений, в том числе деятельности аппарата Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия и эффективному функционированию созданных им механизмов в направлении восстановления доверия и сотрудничества.



Указанное обвинение предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 4 лет.





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