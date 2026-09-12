Павленишвили: Если бы в Грузии наказывали людей за заявления, которые играют на руку врагу, все спикеры режима сидели бы в тюрьме

12.09.2026 15:31





Мы прекрасно понимаем, что если бы в Грузии людей наказывали за государственные заявления, которые впоследствии стали играть на руку врагу, все спикеры режима Иванишвили находились бы в тюрьме, — заявил в беседе с журналистами председатель правящего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, в деле Барамидзе нет правового элемента.



«Конечно, мы прекрасно понимаем, что если бы в Грузии людей наказывали за государственные заявления, которые впоследствии стали играть на руку врагу, в первую очередь в заключении находились бы все спикеры режима Иванишвили, исходя из того, что те же оккупационные режимы, Кремль очень часто использует заявления Кобахидзе, Папуашвили и других, чтобы утверждать, что Грузия начала войну и Саакашвили совершил преступление. Поэтому понятно, что такой мотивации у них нет, они просто сымитировали решение российского суда годичной давности, и с этой целью был задержан господин Георгий Барамидзе, поэтому всем нам прекрасно понятно, что здесь не фигурирует никакого правового элемента», — заявил Павленишвили.





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