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Задержан Георгий Барамидзе
11.09.2026 19:30
Задержан один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.
Представители прокуратуры Грузии надели на Георгия Барамидзе наручники у него дома.
Видеоматериал задержания в социальной сети распространяет супруга Георгия Барамидзе.
Официальная причина задержания неизвестна.
Сам Барамидзе на видео, которое его супруга распространяет в связи с его задержанием, заявил: «Мне сказали, что я задержан за измену Грузии».
«Только что пришли господа и сказали мне, что я задержан за измену Грузии. Вам не стыдно говорить мне это?» - заявил Георгий Барамидзе.
На 19:00 в прокуратуре Грузии назначен брифинг.
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