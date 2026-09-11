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Задержан Георгий Барамидзе


11.09.2026   19:30


Задержан один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.

Представители прокуратуры Грузии надели на Георгия Барамидзе наручники у него дома.

Видеоматериал задержания в социальной сети распространяет супруга Георгия Барамидзе.

Официальная причина задержания неизвестна.

Сам Барамидзе на видео, которое его супруга распространяет в связи с его задержанием, заявил: «Мне сказали, что я задержан за измену Грузии».

«Только что пришли господа и сказали мне, что я задержан за измену Грузии. Вам не стыдно говорить мне это?» - заявил Георгий Барамидзе.

На 19:00 в прокуратуре Грузии назначен брифинг.


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