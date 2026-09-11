Задержан Георгий Барамидзе

11.09.2026 19:30





Задержан один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.



Представители прокуратуры Грузии надели на Георгия Барамидзе наручники у него дома.



Видеоматериал задержания в социальной сети распространяет супруга Георгия Барамидзе.



Официальная причина задержания неизвестна.



Сам Барамидзе на видео, которое его супруга распространяет в связи с его задержанием, заявил: «Мне сказали, что я задержан за измену Грузии».



«Только что пришли господа и сказали мне, что я задержан за измену Грузии. Вам не стыдно говорить мне это?» - заявил Георгий Барамидзе.



На 19:00 в прокуратуре Грузии назначен брифинг.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





