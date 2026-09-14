Грузия зафиксировала десятилетний рекорд по грузоперевозкам и пассажиропотоку

14.09.2026 14:18





В январе-августе 2026 года транспортный и логистический сектор Грузии показал рекордные результаты за последнее десятилетие. По данным Минэкономики, исторические максимумы обновлены во всех ключевых направлениях — морских портах, железной дороге и гражданской авиации.



Объем переработанных грузов в морских портах и терминалах страны достиг 13,7 миллиона тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован по всем категориям грузов. Контейнерооборот портов увеличился на 9% и составил 554 174 TEU — это также максимальный показатель за 10 лет.



Объем железнодорожных грузоперевозок вырос на 11%, до 9,7 миллиона тонн. Наибольший рост пришелся на транзитные грузы (+14%), что в Минэкономики связывают с усиливающейся ролью Грузии в проекте Среднего коридора.



Грузооборот через аэропорты Грузии вырос сразу на 30%, составив 29,3 тысячи тонн авиакарго (десятилетний рекорд).



Пассажиропоток международной авиации за первые 8 месяцев 2026 года составил 5,7 миллиона человек (+1% к прошлому году). При этом август стал абсолютным рекордсменом по числу обслуженных пассажиров за всю историю наблюдений в месячном разрезе.





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