«Амбассадори Айленд Батуми» присоединился к глобальной бизнес-сети BNI Poland

15.09.2026 10:41





7 сентября в Варшаве, в штаб-квартире BNI Poland, было подписано соглашение о присоединении «Амбассадори Айленд Батуми» к бизнес-сети BNI Poland.



Документ подписали генеральный директор «Амбассадори Айленд Батуми» Гоча Камкия и генеральный директор BNI Poland Аркадиуш Штука.



BNI глобальная бизнес-сеть, объединяющая более 355 000 участников по всему миру, в том числе около 2 500 членов в Польше. Организация предоставляет представителям бизнеса из разных стран платформу для сотрудничества, развития профессиональных связей и создания новых деловых возможностей.



Присоединение к сети BNI Poland открывает для «Амбассадори Айленд Батуми» новые возможности прямого сотрудничества с польским бизнес-сообществом. В рамках соглашения компании-члены BNI Poland смогут инвестировать в проекты на территории Амбассадори Айленд в таких направлениях, как строительство, девелопмент недвижимости, архитектура, дизайн интерьеров, технологии, гостиничный сектор, профессиональные услуги и другие инвестиционные направления.



Цель сотрудничества сформировать «Амбассадори Айленд Батуми» как новое деловое направление для компаний-членов BNI Poland и как центр притяжения международного бизнеса и инвестиций, способствующий укреплению долгосрочных связей между польским бизнесом и Грузией.



«Польша является одним из важных направлений нашей стратегии международного развития. Мы активно работаем здесь уже более года, у нас есть местные партнеры, и мы уже реализовали ряд совместных инициатив. Присоединение к сети BNI Poland открывает новый этап этого сотрудничества и дает нам возможность развивать еще более прямые, практические и долгосрочные партнерские отношения с польскими компаниями. Наша цель сделать »Амбассадори Айленд Батуми» для них новым деловым направлением в Грузии», - заявил Гоча Камкия.



«Амбассадори Айленд Батуми» первый проект искусственного острова в акватории Черного моря, предусматривающий создание двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова. Проект объединяет жилую, гостиничную, деловую, коммерческую, развлекательную, морскую и авиационную инфраструктуру и реализуется Амбассадори групп в сотрудничестве с ведущими международными компаниями, включая Arup, Yüksel Proje и SHoP Architects.





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