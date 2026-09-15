Сегодня в Тбилиси состоится официальная презентация проекта Trump Tower Tbilisi

15.09.2026 10:49





Сегодня в Тбилиси состоится официальная презентация проекта Trump Tower Tbilisi — будущей самой высокой башни Грузии и одного из крупнейших девелоперских проектов страны. Небоскрёб будет построен на земле, выкупленной у фонда миллиардера Бидзины Иванишвили.



По данным Ynet, на мероприятии ожидается Эрик Трамп (сын президента США), исполнительный вице-президент Trump Organization, однако он пока не подтвердил своё участие. По словам израильского девелопера родом из Грузии Мени Бениша, только проведение презентации обойдётся более чем в $1 млн.



Бениш является основателем компании Archi Group, которая участвует в проекте вместе с INVIA и Sapir Organization. Среди миноритарных инвесторов — Block Stone Capital, Koba Ivanov Group и Villaro.



◼ О строительстве Trump Tower Tbilisi было объявлено в апреле. Башня высотой около 65–70 этажей станет центральным элементом комплекса The Downtown Tbilisi, включающего шесть башен. Общая площадь комплекса составит около 600 000 м², а объём инвестиций оценивается примерно в $2 млрд.



◼ В состав The Downtown Tbilisi войдут жилые башни, роскошный отель, офисные и торговые площади, рестораны высокой кухни, развлекательные объекты и бизнес-центр премиум-класса. Архитектурную концепцию Trump Tower разрабатывает международная компания Gensler.



◼ Площадь самой Trump Tower составит около 100 000 м², а стоимость её строительства, по оценке девелопера, превысит $200 млн. Для реализации проекта планируется привлечь международного строительного подрядчика, поскольку грузинский рынок пока не имеет опыта строительства объекта подобного масштаба.



◼ Башня ориентирована на премиальный сегмент. Интерьеры будут выполнены по стандартам международных люксовых отелей, а стартовые цены на апартаменты ожидаются на уровне около $7 000 за м². На верхних этажах стоимость может достигать $10 000 за м², а в дальнейшем отдельные квартиры могут подорожать до $15 000 за м².



Основными покупателями девелоперы рассчитывают сделать иностранных инвесторов — дипломатов, бизнесменов и владельцев компаний, работающих в Грузии, но не проживающих здесь постоянно. Значительный интерес к проекту уже проявляют потенциальные покупатели из Дубая и Израиля.



Оппозиционный политик Саба Буадзе, депутат Тбилисского сакребуло прошлого созыва, пишет в Facebook, что за проектом Trump Tower стоят «заслуженные бизнесмены» «Грузинской мечты» — Пхакадзе, Цулаиа, Квачадзе и другие.

Буадзе утверждает, что, как бы ни назывался проект, он является «местом преступления», совершённого «Грузинской мечтой» против жителей Тбилиси. По его словам, планируется вырубить лес на площади 80 тысяч квадратных метров и построить там шесть небоскрёбов, самый высокий из которых будет насчитывать 67 этажей.



Политик также обращает внимание на то, что из 12 245 деревьев только 334 указаны как не подлежащие пересадке. Остальные, по его мнению, скорее всего, будут вырублены или «пересажены», что для большинства деревьев фактически является смертным приговором.



По словам Буадзе, проект уже третий год оспаривается в суде, однако после первого заседания со стороны суда сохраняется молчание. Политик считает, что строительство огромного комплекса из бетонных и стеклянных небоскрёбов лишит Тбилиси одного из последних значимых зелёных пространств.



Вчера также вышла статья The Wall Street Journal «Новое место для Trump Tower: бывшая советская республика, которая приближается к России».



WSJ отмечает, что во время l срока Трампа Trump Organization не заключала зарубежных соглашений из-за опасений по поводу конфликта интересов. Во время ll срока это ограничение было отменено. По данным WSJ, в прошлом году Трамп получил $59 млн от соглашений по лицензированию недвижимости за рубежом против $45 млн в 2024 году.

В Белом доме заявляют, что Трамп действует исключительно в интересах американского народа и конфликта интересов нет. При этом WSJ отмечает, что строительство самого высокого небоскрёба Грузии под брендом Trump создаёт «особый диссонанс» с точки зрения внешней политики.





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