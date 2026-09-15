Денежные переводы из РФ в Грузию в августе сократились на 88%

15.09.2026 19:53





В августе 2026 года объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,2% — с 322 млн до 295 млн долларов, передает издание Netgazeti.



Главной причиной спада стал обвал перечислений из России на 88%. Если в августе 2025 года из РФ в Грузию был переведен 41 млн долларов, то в августе 2026 года эта сумма сократилась до 5,1 млн долларов, из-за чего Россия опустилась с третьей на 11-ю строчку. В свою очередь, столь резкое падение зафиксировано после введения санкций против «Золотой короны». Вслед за введением ограничений российская система денежных переводов приостановила перечисления в Грузию.



Netgazeti отмечает, что на протяжении многих лет Россия неизменно занимала первое место по объему денежных переводов, однако ее доля постепенно сокращалась. В 2012 году на Россию приходилось 56% всех денежных переводов, в 2021 году — 18%. В 2015–2021 годах уменьшение доли переводов из РФ было обусловлено главным образом увеличением объемов поступлений из других государств.



После вторжения России в Украину ситуация на определенный период резко изменилась. В 2022 году объем денежных переводов из России в финансовом выражении вырос в 5 раз и превысил 2 млрд долларов, а их доля достигла 47%. Это период, когда Россия начала войну в Украине и многие россияне уехали в Грузию. Потоки переводов достигли пика в четвертом квартале 2022 года после объявления частичной мобилизации: в тот период каждые 60 из 100 переведенных долларов поступали из России.



С 2023 года эффект миграционной волны начал постепенно спадать. В 2024 году Россия впервые опустилась на третье место по объемам переводов и удерживала эту позицию в 2025 году.





В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции против российской системы переводов «Золотая корона». Если в августе 2025 года через нее в Грузию поступило 67 млн долларов, то в августе 2026 года данный объем сократился на 99,96% — всего до 29 тысяч долларов.



Что касается других направлений, в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года денежные переводы из США выросли на 8% (с 59 млн до 64 млн долларов), из Италии — на 4% (с 53 млн до 55 млн долларов), из Германии — на 7% (с 29 млн до 31 млн долларов), а из Евросоюза в целом — на 4% (со 144 млн до 150 млн долларов).



Источник: SOVA

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