Гендиректор Объединения аэропортов сделал заявление в связи с 14-летием Кутаисского международного аэропорта

28.09.2026 14:35





»Развитие Международного аэропорта Кутаиси началось 14 лет назад, и сегодня по пассажиропотоку он является вторым по величине аэропортом Грузии», — заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.



По словам Левана Мосешвили, за 14 лет в аэропорту Кутаиси многое изменилось: был построен новый пассажирский терминал, развилась инфраструктура и расширился спектр услуг. Говоря об успехах аэропорта, он также отметил динамику роста пассажиропотока и подчеркнул, что активно ведётся работа над добавлением новых направлений.



«Когда аэропорт Кутаиси открылся 14 лет назад, в первый год у нас было около 12 800 пассажиров. В 2025 году этот показатель вырос примерно до 1 миллиона 800 тысяч пассажиров. В настоящее время из Международного аэропорта Кутаиси осуществляются рейсы по 32 направлениям в 16 стран, из них 25 — европейские направления. Мы постоянно работаем над освоением новых рынков и добавлением новых направлений. Мы хотим способствовать тому, чтобы наши пассажиры, население и туристы имели прямое сообщение с различными направлениями Европы. Наша цель — связать Международный аэропорт Кутаиси с различными крупными странами, городами и столицами мира», — заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии.



Леван Мосешвили также отметил, что исполнилось 10 лет со дня открытия базы главного партнёра аэропорта Кутаиси — Wizz Air. Генеральный директор Объединения аэропортов Грузии поздравил венгерскую авиакомпанию и пожелал ей успехов.





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