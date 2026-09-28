Вольский: Разумеется, все решения по кадровым вопросам согласовываются с Бидзиной Иванишвили

28.09.2026 15:18





Разумеется, все решения, связанные с кадровыми вопросами, согласовываются с Бидзиной Иванишвили - Смена кадров — обычная тема, однако сейчас, в этот период, ничего подобного не планируется, — так первый вице-спикер парламента Гия Вольский ответил на вопрос о том, планируются ли кадровые изменения и принимает ли Бидзина Иванишвили решения относительно этих изменений.



По его словам, разговоры о кадровых изменениях начинаются тогда, когда необходимо перекрыть какую-либо другую позитивную статистику или ситуацию.



«Разумеется, все решения, связанные с кадровыми вопросами, согласовываются с Бидзиной Иванишвили, но с Бидзиной Иванишвили они согласовываются не как с последней инстанцией, а вообще, когда идет процесс: председатель партии, премьер-министр и другие лица рассматривают кадровые вопросы в той или иной сфере — разумеется, не следует приписывать фамилии Бидзины Иванишвили. Нормально, что руководящее звено рассматривает кадровые вопросы.



Что касается темы изменений, периодически звучат заявления на этот счет. Как правило, это происходит тогда, когда необходимо перекрыть другую информацию, какую-то другую позитивную статистику или ситуацию. Также ежедневно делаются заявления о том, что в стране происходит какое-то несчастье...



Как только публикуется что-либо позитивное или какая-либо статистическая служба либо Всемирный банк публикует какие-то данные, в ту же минуту начинаются попытки чем-то это перекрыть: что там распространяются наркотики, там кто-то этому потворствует, там меняются кадры, один уходит, другой приходит, называются фамилии и т. д.



Смена кадров — обычная тема, однако сейчас, в этот период, ничего подобного не планируется», — заявил Гия Вольский.





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