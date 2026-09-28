Оппозиция призывает к акции протеста 1 октября в парке Рике

28.09.2026 15:03





Чтобы выразить протест против 14-летия этого разрушения, мы должны собраться в парке Рике, в расположенном там же амфитеатре - Нельзя терпеть это так долго! Жду всех вас 1 октября в 17:00», — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Петре Цискаришвили.



По его словам, на анонсированной акции будут люди как из Тбилиси, так и из регионов.



«Даже спустя 20 лет этот цирковой спектакль, так называемый судебный процесс, связанный с 7 ноября, продолжается. Само по себе это абсурдно и по содержанию. Тогдашний действующий президент, который взял на себя полную политическую ответственность, ушёл в отставку, и были проведены новые выборы.



Ровно на 19-летие, спустя 19 лет после тех событий, этот так называемый суд сидит здесь с серьёзными лицами, рассуждает и рассматривает события того периода. Они ещё больше хотят ужесточить то абсурдное обвинение, которое уже предъявлено Саакашвили и по которому ему уже назначено более 12 лет по воле правосудия «коцев», исходя из этих абсурдных судебных слушаний по 7 ноября.



Именно поэтому в знак протеста против 14-летия этого разрушения мы должны собраться в парке Рике, в расположенном там же амфитеатре. 1 октября, в 17:00. Давайте потребуем освобождения Михаила Саакашвили и проведём интересное собрание. Многие выступят с речью, многие наши друзья и сторонники придут из Тбилиси, а также приедут из регионов.



Нельзя терпеть это так долго! Символично, что само здание «кувшинов» Рике, которое было одним из самых принципиальных и красивых сооружений в этом городе, разрушается и разбирается руками «коцев».



Наверное, многим будет интересно увидеть это — тем, у кого не было возможности пройти по тем местам и своими глазами увидеть, как режим «коцев» уничтожает это архитектурное наследие.



Жду всех вас 1 октября, в четверг, в 5 часов», — заявил Петре Цискаришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





