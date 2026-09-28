Из Грузии выдворили белоруса, просившего политическое убежище

28.09.2026 14:43





Департамент миграции МВД выдворил из страны гражданина Беларуси Льва Михеева. Как пишет Netgazeti, он запрашивал убежище с августа 2021-го года.



Belsat сообщает, что, по словам Михеева, 25 сентября он попытался заменить ID-карту и приехал в Департамент миграции, дабы написать соответствующее заявление. Ему сказали через две недели приехать за решением, но по прибытии задержали, забрали телефон и увезли в Тбилиси.



«Появился кейс-менеджер по моему вопросу и сказал, что я — нелегал, что мой документ, моя ID-карта, срок действия которой еще не истек, вообще не имеет никакого значения», — сказал Михеев Belsat.



По его же словам, ему предложили два варианта: или его «выкинут в наручниках» из страны, или он сам выберет, куда уехать. Он выбрал Армению, но был задержан, поскольку находится в розыске в Беларуси. Pozirik пишет, что армянские правоохранители его освободили.



В ведомстве сказали, что права Михеева при задержании и выдворении нарушены не были, и добавили, что еще в сентябре 2024 года суд отказал ему в предоставлении убежища и это решение устояло в судах. Таким образом, с 29 июня 2026-го Михеев больше не считался соискателем убежища, заявили в МВД, и находился в Грузии без законного основания.





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