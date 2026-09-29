Всемирный банк: Развитие «Среднего коридора» в долгосрочной перспективе увеличит экономику Грузии еще на 3,61%

29.09.2026 15:42





"Страны Европы и Центральной Азии могут ускорить экономический рост, создать больше рабочих мест и увеличить объем частных инвестиций, если будут развивать и улучшать связанность важного торгового маршрута, который соединяет Восточную Азию, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и остальные части Европы", — говорится в новом отчете Группы Всемирного банка под названием «Интеграция: логистика мирового уровня вдоль Транскаспийского транспортного коридора».



В отчете отмечается, что стратегические инвестиции в развивающийся Транскаспийский транспортный коридор (TCTC), также известный как Средний коридор, могут к 2040 году более чем втрое увеличить объемы торговли вдоль коридора, вдвое сократить время транзита, увеличить ВВП на 3,3% и создать дополнительно два миллиона рабочих мест.



Согласно отчету, если страны будут сочетать инвестиции в инфраструктуру с реформами, направленными на повышение эффективности торговли и перевозок, к 2040 году объем грузоперевозок по коридору может увеличиться в четыре раза, а время транзита сократиться на две трети.



Согласно отчету, эти результаты станут возможными благодаря сокращению транспортных барьеров, повышению надежности цепочек поставок и расширению доступа к рынкам в девяти странах, расположенных вдоль коридора: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане. Для почти 200 миллионов человек, проживающих в этих странах, это также означает улучшение доступа к рынкам и другим возможностям.



«Государственные железнодорожные предприятия вдоль TCTC существенно различаются по масштабу, эффективности работы и уровню институционального развития, что напрямую влияет на результаты функционирования коридора. С одной стороны, «Казахстан темир жолы» управляет крупной сетью высокой плотности (около 16 000 километров; около 303 миллионов тонн), которая служит основой коридора, располагает относительно более мощными активами и демонстрирует прогресс в направлении коммерческого финансирования.



С другой стороны, более небольшие, но стратегически важные системы, такие как «Грузинская железная дорога» (около 1 400 километров; 13,7 миллиона тонн), несмотря на скромные размеры, отличаются высокой степенью использования и относительно более развитыми управленческими и финансовыми практиками.



Системы среднего масштаба, включая «Узбекистон темир йуллари» (около 6 100 километров; 103 миллиона тонн) и «Азербайджанские железные дороги» (около 2 100 километров; 18,5 миллиона тонн), играют важную роль региональных связующих звеньев, однако находятся на переходном этапе, продолжая реформы в сфере управления, тарифов и операционных систем.



В отличие от них, Турецкие государственные железные дороги, несмотря на значительный масштаб сети (около 13 000 километров), перевозят относительно небольшой объем грузов — около 26 миллионов тонн. Это отражает систему, ориентированную на пассажирские перевозки и обладающую неиспользованным грузовым потенциалом, несмотря на продолжающиеся реформы, такие как функциональное разделение сектора.



Это разнообразие подчеркивает, что эффективность коридора определяется не только инфраструктурой, но и институциональными и операционными возможностями этих систем. Результаты зачастую ограничиваются слабыми участками и неравномерным прогрессом реформ», — говорится в отчете.



Согласно отчету Всемирного банка, развитие Среднего коридора в долгосрочной перспективе обеспечит дополнительный рост экономики Грузии на 3,61%.





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