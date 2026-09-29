Министерство финансов внесет в парламент собственный проект, касающийся налога на имущество

29.09.2026 15:48





По заявлению председателя парламентского финансово-бюджетного комитета Пааты Квижинадзе, Министерство финансов внесет в парламент собственный проект, касающийся налога на имущество, в котором будут отражены многие проблемные вопросы.



Как пояснил Квижинадзе на пленарном заседании парламента, фракция «Грузинская мечта» подготовила отдельный законопроект относительно порога в 40 000 лари, чтобы физические лица, которым в этом году предстоит платить налог на имущество, больше не должны были его платить.



По информации Квижинадзе, проект Министерства финансов в процессе подготовки.



«В целом Министерство финансов готовит проект, касающийся налога на имущество. Мы исключили эту часть, чтобы в этом году та часть населения, у кого зарплата до 100 000 лари, не платила налог на имущество. Что касается остального, закон будет внесён, и в нём будет учтено многое. Все, кто заполнял эту декларацию, знают, что существует проблема оценки - по какой цене нужно представлять, есть проблема учёта и так далее. Если есть какие-либо вопросы относительно налога на имущество, этот закон готовится и будет внесён в парламент», - заявил Паата Квижинадзе на пленарном заседании парламента.



Парламент в первом чтении поддержал инициативу об отмене порога в 40 000 лари для налога на имущество. Законопроект о внесении изменений в «Налоговый кодекс», подготовленный депутатами фракции «Грузинская мечта», был принят единогласно 82 голосами.



Парламент рассматривает вопрос в ускоренном порядке - по планируемым изменениям в «Налоговом кодексе» во втором и третьем чтениях проголосуют на пленарном заседании 30 сентября. Законопроект вступит в силу сразу после опубликования.





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