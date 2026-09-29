Охраняемые территории Грузии в основном посещают иностранцы

29.09.2026 19:04





За первые восемь месяцев 2026 года охраняемые территории посетили около 900 тысяч человек. При этом доля граждан страны составила 41%, то есть основную часть посетителей обеспечили иностранные туристы.



Для рынка внутреннего и природного туризма это важный показатель: посещение национальных парков, каньонов и пещер всё заметнее зависит от международного туристического потока. При этом наиболее востребованными остаются уже хорошо известные природные объекты — пещера «Прометей», каньон Мартвили и национальный парк Мтирала.



Одновременно растёт и финансовая отдача от туристической активности. За январь–август доходы охраняемых территорий оказались на 48% выше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с ростом посещаемости это указывает на увеличение коммерческой активности внутри системы экотуризма.



Причём речь идёт не только о количестве проданных билетов. Рост посещаемости создаёт дополнительный спрос на транспорт, размещение, питание, услуги гидов и другие туристические сервисы в регионах, где расположены природные достопримечательности.



Таким образом, охраняемые территории постепенно становятся более заметной частью туристической экономики. 900 тысяч посещений за восемь месяцев и рост доходов на 48% показывают, что природные маршруты уже формируют значительный поток туристического спроса, причём всё большую его часть обеспечивают иностранцы.





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