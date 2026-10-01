Средний коридор очень важен для экономической трансформации Грузии - Роланда Прайс

01.10.2026 12:50





Средний коридор очень важен для экономической трансформации Грузии, - заявила журналистам региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс.



По словам Роланды Прайса, Средний коридор приведёт к росту валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии.



«В докладе рассматривается, как обеспечить торговлю и логистику мирового уровня посредством Среднего коридора. Согласно докладу, объём торговли увеличится в четыре раза, время прохождения по коридору сократится на 66%, будет создано 2 миллиона рабочих мест, а ВВП региона в среднем вырастет на 3,3%. В случае Грузии, согласно прогнозу, к 2040 году ВВП вырастет на 3,6%. Также значительно увеличится уровень занятости», - заявила Роланда Прайс.





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