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В Кварели в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников


01.10.2026   12:47


Микроавтобус, перевозивший 15 школьников, попал в аварию. Случай произошел в муниципалитете Кварели, когда подростков везли из Чантлискури в публичную школу №1 в Ахалсопели.

По словам очевидцев, в маршрутное такси врезался легковой автомобиль, в результате чего двое учащихся получили переломы. Остальным подросткам в целях превенции провели первичный медицинский осмотр.

По факту произошедшего начато расследование.


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