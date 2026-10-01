В Кварели в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников

01.10.2026 12:47





Микроавтобус, перевозивший 15 школьников, попал в аварию. Случай произошел в муниципалитете Кварели, когда подростков везли из Чантлискури в публичную школу №1 в Ахалсопели.



По словам очевидцев, в маршрутное такси врезался легковой автомобиль, в результате чего двое учащихся получили переломы. Остальным подросткам в целях превенции провели первичный медицинский осмотр.



По факту произошедшего начато расследование.





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