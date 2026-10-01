Средний коридор стал реальностью - Шомик Мендрат

01.10.2026 12:53





Средний коридор стал реальностью, - заявил журналистам руководитель транспортного направления Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Шомик Мендрат.



«Я рад, что сегодня мы представляем новый доклад Всемирного банка о Среднем коридоре. В докладе отмечается, что на фоне геополитических изменений этот коридор, который раньше был амбицией, стал реальностью», - заявил Шомик Мендрат.



По его словам, Средний коридор является важнейшей частью цепочек поставок в регионе.



«В докладе отмечается, что значительная часть инфраструктуры, необходимой для работы коридора, уже строится и войдет в эксплуатацию в течение следующих четырёх-пяти лет, что будет способствовать росту коридора. Следующий этап - как перейти от возможностей к результатам. У этого коридора есть потенциал быть конкурентоспособным при перевозке грузов с Востока в направлении Европы. Для достижения этого необходимо тесное сотрудничество всех стран региона», - отметил Мендрат.





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