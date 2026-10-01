Служба доходов напоминает гражданам об изменении порога для сдачи имущественной декларации

01.10.2026 19:50





Служба доходов министерства финансов распространяет заявление о законодательных изменениях, касающихся налога на имущество для физических лиц.



«Служба доходов министерства финансов разъясняет, что с 1 октября текущего года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Грузии. Они распространяются на налог на имущество, декларация по которому в соответствии с законодательством должна быть представлена в 2026 году.



Напоминаем, что декларацию по указанному налогу на имущество можно подать до 2 ноября текущего года включительно (поскольку 1 ноября является нерабочим днём).



Одновременно сообщаем, что порог налоговой льготы по налогу на имущество для физических лиц был увеличен с 40 000 до 100 000 лари. Это означает, что примерно 81 тысяча семей, чей годовой доход не превышает 100 000 лари, больше не будут платить налог на имущество (за исключением земли).



Важно отметить, что физические лица, совокупный доход которых за 2025 год не превышал 100 000 лари, больше не обязаны подавать в налоговый орган декларацию и, соответственно, платить налог на облагаемое имущество (за исключением земли).



Кроме того, в связи с изменениями налогового законодательства физическое лицо в 2026 году имеет право больше не подавать так называемую «нулевую декларацию» (за исключением земли), если доход этого лица и членов его семьи за предыдущий отчётный год составлял от 40 000 до 100 000 лари.



Просим учитывать: если ваш доход и доход членов вашей семьи за 2025 год превышал 100 000 лари и вы или члены вашей семьи владеете на территории Грузии облагаемым налогом имуществом, либо независимо от размера дохода вы или члены вашей семьи владеете облагаемой налогом землёй, у вас возникает обязанность представить годовую декларацию по налогу на имущество физического лица и, соответственно, уплатить налог.



Дополнительно разъясняем: если физическое лицо ранее подало декларацию по налогу на имущество за 2025 год и указанные в ней данные не изменились, налоговый орган в автоматическом режиме начислит налог на имущество за текущий 2026 год.



Налогоплательщик обязан уплатить причитающийся налог не позднее 16 ноября (поскольку 15 ноября является нерабочим днём), исходя из данных предыдущего отчётного года.



Для получения необходимой информации вы также можете воспользоваться новой услугой Службы доходов — «RS чат» — либо обратиться в информационно-консультационный центр по телефону 2 299 299», — говорится в информации, распространённой Службой доходов.







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