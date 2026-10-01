|
|
|
В парке Рике проходит акция, организованная «Единым национальным движением»
01.10.2026 18:15
В парке Рике проходит протестная акция «Единого национального движения».
Акция приурочена к пятой годовщине ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
На акции мобилизованы лидеры и сторонники партии. На месте также находится мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.
Кроме того, лидеры партии выступают перед собравшимися.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна