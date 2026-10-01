В парке Рике проходит акция, организованная «Единым национальным движением»

01.10.2026 18:15





В парке Рике проходит протестная акция «Единого национального движения».



Акция приурочена к пятой годовщине ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



На акции мобилизованы лидеры и сторонники партии. На месте также находится мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.



Кроме того, лидеры партии выступают перед собравшимися.





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