Послы Франции, Германии и Польши обсудили в Тбилиси «будущее сотрудничества и перспективы совместных действий в Грузии»

01.10.2026 18:20





В честь 35-летия создания «Веймарского треугольника» послы Франции, Германии и Польши в Грузии встретились в Тбилиси, чтобы обсудить будущее этого сотрудничества и перспективы совместных действий в Грузии. Об этом сообщает посольство Германии в Грузии.



Как поясняет посольство, в связи с этой датой на рабочем обеде, состоявшемся в резиденции Польши, продолжился обмен мнениями по вопросам Европы и сотрудничества в контексте региональных вызовов.



«И спустя 35 лет после создания «Веймарский треугольник» по-прежнему остаётся главной платформой для диалога и координации между Францией, Германией и Польшей», - говорится в информации.





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