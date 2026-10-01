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Послы Франции, Германии и Польши обсудили в Тбилиси «будущее сотрудничества и перспективы совместных действий в Грузии»


01.10.2026   18:20


В честь 35-летия создания «Веймарского треугольника» послы Франции, Германии и Польши в Грузии встретились в Тбилиси, чтобы обсудить будущее этого сотрудничества и перспективы совместных действий в Грузии. Об этом сообщает посольство Германии в Грузии.

Как поясняет посольство, в связи с этой датой на рабочем обеде, состоявшемся в резиденции Польши, продолжился обмен мнениями по вопросам Европы и сотрудничества в контексте региональных вызовов.

«И спустя 35 лет после создания «Веймарский треугольник» по-прежнему остаётся главной платформой для диалога и координации между Францией, Германией и Польшей», - говорится в информации.


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