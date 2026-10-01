|
|
|
С 1 ноября будут выполняться дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку — Тбилиси — Баку
01.10.2026 20:56
С 1 ноября на маршруте Баку — Тбилиси — Баку ежедневно будут выполняться четыре рейса. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
По данным СМИ, в результате количество пассажирских мест увеличится с 386 до 564, то есть почти на 50%.
Продажа билетов на дополнительные рейсы начнётся 2 октября. Пассажиры смогут пользоваться как ночными, так и дневными рейсами.
Согласно новому расписанию, действующий поезд Баку — Тбилиси — Баку будет отправляться из столицы Азербайджана в 23:00 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:00 и прибывать в Баку в 20:26.
Новый рейс будет ежедневно отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна