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С 1 ноября будут выполняться дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку — Тбилиси — Баку


01.10.2026   20:56


С 1 ноября на маршруте Баку — Тбилиси — Баку ежедневно будут выполняться четыре рейса. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По данным СМИ, в результате количество пассажирских мест увеличится с 386 до 564, то есть почти на 50%.

Продажа билетов на дополнительные рейсы начнётся 2 октября. Пассажиры смогут пользоваться как ночными, так и дневными рейсами.

Согласно новому расписанию, действующий поезд Баку — Тбилиси — Баку будет отправляться из столицы Азербайджана в 23:00 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:00 и прибывать в Баку в 20:26.

Новый рейс будет ежедневно отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.


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