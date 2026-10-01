МВД Грузии вновь подает в суд на ведущего телеканала Formula Вахо Саная

01.10.2026 20:59





Министерство внутренних дел Грузии обратилось в суд против ведущего главной информационной программы телеканала Formula Вахо Саная. МВД требует привлечь его к ответственности за публикации в соцсетях, содержащие оскорбительные выражения в адрес спикера парламента Шалвы Папуашвили.



«У Министерства внутренних дел осталась единственная функция — насаждать цензуру в социальных сетях. Штрафы и аресты общественно активных людей — это сигнал для остальных. Они прекрасно понимают, что арестом меня не заставят отказаться от свободы выражения мнений: я по-прежнему буду писать то, что считаю нужным, и открыто высказывать свою позицию», — заявил Саная грузинской службе Радио Свобода.



По словам журналиста, о возбужденном против него административном производстве он узнал от государственного адвоката, который сообщил, что составленный МВД протокол будет рассмотрен 6 октября. Саная отказался от услуг защитника, пояснив, что не видит в этом необходимости, так как не намерен присутствовать на судебном заседании.



Это уже третье дело, инициированное МВД Грузии против Вахо Саная. Ранее журналист уже подвергался административному аресту и штрафу в размере 6 000 лари (около 2 300 долларов).





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