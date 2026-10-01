Самира Байрамова: В роддоме Марнеули 13-летняя девочка родила близнецов

01.10.2026 20:54





По информации гражданской активистки Самиры Байрамовой, в Марнеули несовершеннолетняя - 13-летняя девочка родила близнецов.



«Мне сказали, что в роддоме Марнеули 13-летний ребёнок родил близнецов…



По информации источника, один из новорожденных скончался, вчера поздно вечером, состояние второго тяжёлое», - пишет Байрамова.





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