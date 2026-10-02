|
|
|
Уровень инфляции в сентябре остался на прежнем уровне в 5,6%
02.10.2026 23:48
Наибольшее влияние на рост цен оказало повышение стоимости топлива, которое внесло 2,2 процентных пункта в общие показатели.
▪️ Транспорт и топливо — цены выросли на 18,7%, что отравилось на годовой инфляции в 2,2 п.п.
• Эксплуатация личных автомобилей — +25,8%
• Транспортные услуги — +14,9%
Продукты питания и безалкогольные напитки — +3,4% и 1,24 п.п. в формировании годовой инфляции.
Основное повышение/снижение цен подгруппам:
• Рыба — +18,1%
• Мясо — +9%
• Хлеб — +6,9%
• Масла и жиры — +4,8%
• Кофе, чай и какао — +4,6%
• Фрукты и виноград — -4,3%
• Джем, сахар и другие сладости — -0,7%
• Вода и безалкогольные напитки — -0,6%
▪️ Коммунальные платежи — +9,2% и 0,89 п.п. на общем уровне инфляции:
• Налог на жилье — +10,9%
• Электричество, газ и другие виды отопления — +10,5%
• Техническое обслуживание и ремонт жилья — +9,8%
▪️ Здравоохранение — +8% и 0,66 п.п.
• Амбулаторные медицинские услуги — +11,5%
• Медицинские изделия, оборудование и расходные материалы — +8,8%
▪️ Образование — цены в подгруппе снизились на 12,5%, а вклад в годой индекс составил -0,55 п.п.
• Высшее образование — -32,9%
• Дошкольное и начальное образование — +7%
• Среднее образование — +6,6%
Помимо прочего, средняя стоимость блюда в ресторане за год выросла на 13%. А вот как изменились цены на некоторые позиции из меню:
▪️ Хинкали — +15,4%
▪️ Хачапури — +6% (в пекарнях — +12%)
▪️ Пиво — +6,5%
▪️ Кофе — +2%
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна