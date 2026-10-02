Уровень инфляции в сентябре остался на прежнем уровне в 5,6%

02.10.2026 23:48





Наибольшее влияние на рост цен оказало повышение стоимости топлива, которое внесло 2,2 процентных пункта в общие показатели.



▪️ Транспорт и топливо — цены выросли на 18,7%, что отравилось на годовой инфляции в 2,2 п.п.

• Эксплуатация личных автомобилей — +25,8%

• Транспортные услуги — +14,9%





Продукты питания и безалкогольные напитки — +3,4% и 1,24 п.п. в формировании годовой инфляции.

Основное повышение/снижение цен подгруппам:

• Рыба — +18,1%

• Мясо — +9%

• Хлеб — +6,9%

• Масла и жиры — +4,8%

• Кофе, чай и какао — +4,6%

• Фрукты и виноград — -4,3%

• Джем, сахар и другие сладости — -0,7%

• Вода и безалкогольные напитки — -0,6%



▪️ Коммунальные платежи — +9,2% и 0,89 п.п. на общем уровне инфляции:

• Налог на жилье — +10,9%

• Электричество, газ и другие виды отопления — +10,5%

• Техническое обслуживание и ремонт жилья — +9,8%



▪️ Здравоохранение — +8% и 0,66 п.п.

• Амбулаторные медицинские услуги — +11,5%

• Медицинские изделия, оборудование и расходные материалы — +8,8%



▪️ Образование — цены в подгруппе снизились на 12,5%, а вклад в годой индекс составил -0,55 п.п.

• Высшее образование — -32,9%

• Дошкольное и начальное образование — +7%

• Среднее образование — +6,6%



Помимо прочего, средняя стоимость блюда в ресторане за год выросла на 13%. А вот как изменились цены на некоторые позиции из меню:

▪️ Хинкали — +15,4%

▪️ Хачапури — +6% (в пекарнях — +12%)

▪️ Пиво — +6,5%

▪️ Кофе — +2%





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