Wealth & Finance International назвал Пенсионный фонд Грузии победителем премии Investment Excellence Awards 2026

05.10.2026 13:24





Пенсионный фонд Грузии получил международное признание: британское финансовое издание Wealth & Finance International назвало фонд победителем Investment Excellence Awards 2026 и присудило ему награду Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 — Europe, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Грузии.



«Wealth & Finance International оценивает финансовые, инвестиционные организации и организации по управлению активами, работающие в разных странах мира. В рамках Investment Excellence Awards издание отмечает компании и учреждения, демонстрирующие выдающиеся результаты и подходы в инвестиционной деятельности.



При присуждении награды Пенсионному фонду Грузии Wealth & Finance International особо отметило высокие инвестиционные результаты фонда, дисциплинированное управление портфелем, эффективную систему управления и вклад в развитие рынка капитала Грузии.



«Эта награда — результат профессионализма нашей команды и дисциплинированного подхода, с которым мы управляем пенсионными накоплениями участников. Наша главная задача — сохранение пенсионных активов и их долгосрочный рост. Поэтому каждое инвестиционное решение принимается в рамках четко определенной инвестиционной политики, системы управления рисками и высоких стандартов.



Сегодня активы Пенсионного фонда Грузии превышают 10 млрд лари, а совокупная доходность от инвестиционной деятельности составляет более 3,0 млрд лари. Инвестиционные результаты фонда выделяются и в международном сравнении. Если сопоставить их с показателями стран — членов ОЭСР за 2025 год, особенно следует отметить динамичный портфель, реальная доходность которого составила 10,8%, что соответствует четвертому месту.



Это международное признание еще раз подчеркивает результаты нашей инвестиционной деятельности. Я хочу особо поблагодарить нашу команду, поскольку этот успех является результатом ее профессионализма и последовательной работы», — заявила исполняющая обязанности главного инвестиционного директора Пенсионного фонда Грузии Анна Начкебия.



Для справки: Wealth & Finance International — британское финансовое издание, освещающее инвестиционный, финансовый сектора и сферу управления активами. Investment Excellence Awards ежегодно объединяет финансовые организации и специалистов из разных стран мира и отмечает их на основе результатов и достижений в инвестиционной деятельности», — говорится в информации Пенсионного фонда Грузии.





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