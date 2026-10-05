Трамп: Процесс голосования в США коррумпирован

05.10.2026 13:09





»В первом туре президентских выборов в Бразилии проголосовали 125 миллионов человек. Результаты были опубликованы в тот же день, вскоре после завершения голосования», — написал президент США Дональд Трамп в социальной сети.



По его словам, в ряде городов и штатов США, где зарегистрировано значительно меньше голосов, подсчет результатов занимает больше времени.



«В Детройте, Филадельфии, Калифорнии и многих других городах и штатах США, где голосов значительно меньше, часто требуются недели, чтобы получить результаты — чтобы сфальсифицировать, я имею в виду подсчитать их. Процесс голосования в США коррумпирован», — написал Дональд Трамп.



Для справки: в первом туре президентских выборов в Бразилии Флавио Болсонару опередил действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Второй тур выборов состоится 25 октября.



По предварительным результатам, после подсчета почти всех голосов Болсонару получил около 47%, а Лула — 45%. Лула да Силва назвал результат выборов неожиданным, однако заявил, что борьба еще не закончена.





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