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Кобахидзе встретился с послом Индии Кумаром Мишра
05.10.2026 12:59
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишра. Об этом сообщает администрация правительства.
По их информации, глава правительства поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Индией и Грузией в экономической сфере. Была отмечена важность использования существующего потенциала в сфере торговли.
Особое внимание было уделено конструктивному сотрудничеству в рамках международных организаций и усилению координации в многосторонних форматах.
Стороны также обсудили сотрудничество в сферах туризма, культуры и образования. Было отмечено увеличение числа посетителей из Индии, а также растущий интерес индийских студентов к обучению в высших учебных заведениях Грузии.
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