Кобахидзе встретился с послом Индии Кумаром Мишра

05.10.2026 12:59





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишра. Об этом сообщает администрация правительства.



По их информации, глава правительства поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. На встрече было подчеркнуто особое значение открытия посольства Индии в Тбилиси для дальнейшего углубления двусторонних отношений.



На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Индией и Грузией в экономической сфере. Была отмечена важность использования существующего потенциала в сфере торговли.



Особое внимание было уделено конструктивному сотрудничеству в рамках международных организаций и усилению координации в многосторонних форматах.



Стороны также обсудили сотрудничество в сферах туризма, культуры и образования. Было отмечено увеличение числа посетителей из Индии, а также растущий интерес индийских студентов к обучению в высших учебных заведениях Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





