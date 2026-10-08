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В Копенгагене, Осло и Стокгольме появились баннеры с рекламой Грузии


08.10.2026   11:18


Национальная администрация туризма проводит масштабную маркетинговую кампанию с целью популяризации Грузии в странах Скандинавии, говорится в заявлении Национальной администрации туризма.

По их информации, на центральных улицах и площадях Копенгагена, Осло и Стокгольма, примерно в 500 локациях, размещены наружные рекламные баннеры, представляющие Грузию как интересное туристическое направление.


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