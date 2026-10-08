Налоговую льготу для части долгостроев хотят продлить до 2033 года

08.10.2026 13:21





В парламенте предложили еще на четыре года продлить налоговую льготу для ряда объектов, строительство которых началось до 8 августа 2008 года и до сих пор не завершено. Если поправки примут, действующий срок будет перенесен с 1 января 2029 года на 1 января 2033 года.



Важно: речь не идет обо всех долгостроях без исключения. Льгота распространяется только на объекты, которые соответствуют конкретным условиям, установленным Налоговым кодексом — в частности, требованиям к разрешению на строительство или проектной документации по состоянию на 8 августа 2008 года. Поэтому сам по себе статус «долгостроя» еще не означает автоматического права на эту льготу.



Речь идет о специальном режиме по НДС. При соблюдении установленных условий от налога с правом зачета освобождаются операции по передаче недвижимости и связанные с ней строительно-монтажные работы. Продление срока должно дать дополнительное время для завершения проектов, подпадающих под этот режим.



Практическое значение изменения связано прежде всего с финансированием. В Тбилиси действует механизм, при котором к проблемным объектам привлекают новых девелоперов. Компания продолжает строительство и берет на себя обязательства перед пострадавшими покупателями. Для таких проектов требуются значительные инвестиции, причем финансирование нередко привлекается у банков.



Именно поэтому срок действия налоговой льготы имеет значение для финансовой модели проекта. Если льготный режим заканчивается в 2029 году, возможности долгосрочного кредитования могут быть ограничены. Перенос срока до 2033 года должен создать более продолжительный и предсказуемый период для банков и компаний.



Для покупателей это потенциально означает дополнительное время для завершения строительства. Но рассчитывать на то, что продление автоматически решит проблему конкретного объекта, нельзя. Льгота — лишь один из элементов проекта. Необходимо также найти финансирование, определить девелопера, выполнить строительные обязательства и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.



Проблема таких строек существует уже много лет. Еще в 2015 году начатые до августа 2008 года объекты были освобождены от ряда обязательств перед государством, а сроки действия соответствующих налоговых механизмов впоследствии неоднократно продлевались.



Теперь предлагается установить новый срок — 1 января 2033 года. Для муниципалитета это дополнительный инструмент работы с проблемными объектами, для девелоперов — более длинный горизонт планирования, а для банков — более стабильные условия финансирования.



Но ключевой момент остается прежним: продление льготы не гарантирует достройки каждого долгостроя. Реальный эффект будет зависеть от того, сколько конкретных объектов соответствует требованиям закона, получит финансирование и в итоге будет введено в эксплуатацию.





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