Европейские страны впервые не пустили российский танкер в Балтийское море

16.01.2026 22:01





Нефтяной танкер-зомби, направлявшийся в российский порт, на входе в Балтийское море неожиданно развернулся и пошел вокруг Скандинавского полуострова по направлению к России (по всей вероятности, в Мурманск, где также возможно загрузить нефть). Европейские страны давно обещали начать бороться с судами российского теневого флота, и, по-видимому, теперь перешли от слов к делу.



Танкер под названием Arcusat проходил через узкий пролив между Данией и Швецией и сигнализировал о движении по направлению к Финскому заливу, сообщает Bloomberg. Однако в территориальных водах Германии он развернулся и направился на север. Немецкие СМИ накануне сообщали, что власти страны заставили танкер изменить маршрут. Похоже, это первый случай, когда европейская страна не пустило судно теневого флота в Балтийское море, отмечает агентство.



При этом танкер, который вроде бы был спущен со стапелей на китайской верфи в начале прошлого года, не значится ни в одной базе данных. В Equasis, которой активно пользуются участники судоходной отрасли, он обозначен как «никогда не существовавший». А в базе данных Международной морской организации ООН (IMO) нет судна с номером, который указывает Arcusat.



Что касается флага, под которым ходит танкер, где-то он указан как флаг Танзании, а где-то – Камеруна.



В то время как правила IMO гарантируют свободу судоходства, они дают властям прибрежных стран право ограничивать такую свободу для судов под ложным флагом. На этом основании военные США захватили в водах между Исландией и Шотландией танкер Bella 1. Его не спасло то, что он, убегая через Атлантику, зарегистрировался в России; у Венесуэлы, где США устроили морскую блокаду, танкер находился под ложным флагом.



По словам судовых брокеров, с которыми пообщался Bloomberg, в марте прошлого года танкер был зарегистрирован в глобальной базе данных под временным названием Linhai Huajie LH202313 как «заказанный»; китайская верфь Linhai Huajie должна была поставить его компании Sempre Shipping. Последняя зарегистрирована на Сейшелах по адресу, где находятся несколько других фирм, чьи суда включены в санкционный список США.



Но в апреле все записи об Arcusat исчезли, и нигде нет сообщений о его доставке заказчику. При этом на сайте Linhai Huajie указано, что она может строить суда водоизмещением 50 000 тонн, тогда как танкеры класса Aframax, к которым относит себя Arcusat, имеют водоизмещение не менее 80 000 тонн.



Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву позволяет перехватывать суда «без национальной принадлежности». Этим положением и хочет воспользоваться ЕС, который готовит юридическое обоснование для задержания в Балтийское море танкеров, пытающихся возить российскую нефть в обход европейских санкций.





