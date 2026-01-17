МВД Грузии: Изъято до шести килограммов метадона, задержаны двое граждан Беларуси

Сотрудники Главного управления Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел по Аджарии изъяли до шести килограммов наркотического вещества «Метадон», стоимость которого на черном рынке составляет около трех миллионов лари.



По информации ведомства, задержаны двое граждан Республики Беларусь – А.П., 1993 года рождения, и Г.Р., 1992 года рождения, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном количестве.



«В результате личного обыска, а также транспортных средств и временных мест проживания обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое вещество «Метадон» в особо крупном размере, предназначенное для продажи.



В ходе проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для расфасовки наркотика», — говорится в информации.



Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.







