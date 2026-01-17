Четыре человека задержаны по делу об избиении 29-летнего мужчины

По факту противостояния в Ваке сотрудники правоохранительных органов задержали 4 человек.



Как говорится в информации МВД Грузии, обвиняемые совершили физическое насилие в отношении 29-летнего мужчины и скрылись с места преступления.



Сотрудники Главного управления Ваке-Сабурталинского района Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии, по обвинению в совершении насилия задержали 4 человек – Т. Т. 1998 года рождения, Г. Т. 2000 года рождения, В. С. 2005 года рождения и М. Х. 1997 года рождения.



Следствием было установлено, что 16 января в Тбилиси, на улице Аракишвили, на почве ссоры обвиняемые совершили физическое насилие в отношении гражданина М. Х. 1997 года рождения и скрылись с места преступления.



В результате проведенных следственных действий обвиняемые были задержаны по горячим следам.



Следствие ведется по статье 126-й УК Грузии, которая в виде наказания предусматривает до 1 года лишения свободы.





