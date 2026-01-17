Двое граждан Грузии задержаны за изготовление фальсификатов алкогольной продукции

Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии, в координации с окружной прокуратурой региона Квемо Картли, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, по факту изготовления и использования поддельных акцизных марок в крупном размере, совершенного по предварительному сговору, а также изготовления фальсифицированной продукции, содержащей угрозу для жизни и здоровья, задержали двух граждан Грузии.



Указанную информацию распространяет Министерство финансов Грузии.



По сводкам ведомства, в офисе ООО «Охранная компания Алгани», расположенном в городе Рустави, обвиняемые изготовляли водку разных брендовых наименований, а также печатали поддельные акцизные марки, этикетки для указанной продукции, после чего фальсифицированная продукция реализовывалась в пунктах реализации и на объектах питания региона Квемо Картли.



«В результате обысков в офисе, автомобиля и торговых объектов, изъята фальсифицированная алкогольная продукция под разными брендовыми названиями, в том числе - «Stolichnaya», «Nemiroff», «Black Sea», «Finlandia», «Talka», «Koskenkorva Vodka», «Parliament» и «Gray Goose» -всего 204 бутылок, подготовленные для розлива 402 пустые бутылки и материалы, необходимые для изготовления, 1 053 шт. поддельных акцизных марок, а также компьютерная техника, в которой хранились файлы с поддельными акцизными марками.



Следствие ведется по статьям 200¹ , часть 2-я и 197-й, часть 3-я, которые в виде наказания предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы»,- говорится в информации.





