16 членам радикальной фашистской группировки предъявлены обвинения по статьям УК

17.01.2026 13:41





Прокуратура Грузии предъявила обвинения 16 членам радикальной фашистской группировки. По имеющимся данным, задержанные избивали, унижали, подвергали физическому и психологическому насилию и пыткам людей с неприемлемым для них образом жизни, иной идентичностью, взглядами и сексуальной ориентацией.



«Департамент по делам несовершеннолетних Тбилисской прокуратуры предъявил обвинения 16 лицам по фактам истязания несовершеннолетнего, грабежа, организации группового насилия и участия в нем организованной группой с предварительным знанием дела…



С целью выявления и наказания лиц с иными взглядами, сексуальной ориентацией и идентичностью, члены указанной группы, ссылаясь на нетерпимость, организованно и группой нападали на заранее отобранных жертв, унижали их, подвергали физическому и психологическому насилию и пыткам. Кроме того, во многих случаях насилие снималось на видео, а записи распространялись в различных социальных сетях и закрытых группах.



Задержанным предъявлены обвинения по статье 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, сопровождающаяся насилием, и участие в нем), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет, статье 178 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному соглашению, повлекший значительный ущерб), предусматривающая наказание до восьми лет лишения свободы, и статья 144 УК Грузии (пытки, совершенные организованной группой лиц с предварительного согласия несовершеннолетнего), предусматривающая наказание до двенадцати лет лишения свободы на основании положений Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.



В Министерстве внутренних дел расследование продолжается с целью выявления других лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении.





